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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ تمويل يكشف أفضل طرق الاستثمار الآمن.. ليس الدولار أو الذهب

الذهب والدولار
الذهب والدولار

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن كل النزاعات والحروب التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة هي حرب اقتصادية رغم أن ظاهرها حرب سياسية استراتيجية عسكرية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة تدفع ثمن كبير جدا مما يحدث في العالم وتزيد من الوضع اشتعالا في أوكرانيا.


ولفت إلى أن أمريكا تريد جر الصين إلى الحرب وإقحامها في الأزمة الروسية الأوكرانية من أجل إنهاك قوتها الاقتصادية، مشددًا على أن الاستثمار الذي يدوم هو في الصناعة والزراعة والإنتاج، لأن الدولار يمكن أن ينخفض في أي وقت وكذلك العقار والذهب، لأن الارتفاعات الحالية ربما لا تدوم.

سياسات مغلفة


وأضاف أن هناك قرابة 40 دولة ترغب في الانضمام إلى قمة بريكس لأنها فقدة الثقة في الولايات المتحدة الامريكية، لأن سياسات أمريكا الاقتصادية غير خالصة ومغلفة.


وأكد أن مدينة العلمين باتت مزارًا سياحيًا لا يعلى عليه في الوطن العربي، مختتمًا أن قناة السويس تحقق طفرات كبيرة في الفترات الأخيرة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد أرقام مهمة في الاستثمار داخل مصر نتيجة لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مع الشركات الدولية.

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