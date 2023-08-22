مايان السيد تتحول لـ باربي في أحدث جلسة تصوير

علي خطي شخصية باربي الشهيرة شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بعض اللقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مايان السيد

وبدت مايان السيد بإطلالة باللون الوردي، فإرتدت بنطال بصيحة الهايويست، ونسقت عليه توب مُجسم مكشوف، مما أبرز رشاقتها ونحافة خصرها.

وانتعلت مايان حذاء ذا كعب عالٍ باللون النود الفاتح، كما حملت كلاتش ذات الشكل الأسطواني باللون الوردي والجليتر اللامع.

وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط مُثبته في الأذن بالإضافة إلى البيرسينج، وخواتم في اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر مميزه، فقامت بتقسيم شعرها لجزئين من الأمام، ثم ربطته أعلى الرأس؛ ليظهر بشكل ذيل حصان جذاب ومرتب.

ووضعت مايان السيد مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها، فحددت ملامحها بالبلاشر الوردي الفاتح مع الهايلايتر، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات النود المدمجه مع الوردي بدرجاته المختلفة، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاتح؛ ليتماشى مع اللوك ولون بشرتها.