بديل للحلوى المُصنعة.. طريقة عمل كيكة الفراولة بالكريمة

يرغب الصغار في تناول الحلوى بشكل متكرر، والأمر الذي يزيده سوءًا هو شرائهم الحلوى المصنعة مجهولة المصدر والتي تحتوي على مكونات ضارة لصحتهم، لذلك نقدم لك طريقة عمل كيكة الفراولة بالكريمة اللذيذة، مع مراعاة تناو كمية معتدله منها لتجنب زيادة الوزن.

كيكة بالفراولة والكريمة

طريقة عمل كيكة الفراولة بالكريمة

المقادير

- سكر : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 كوب

- حليب : كوب

- الماء : كوب

- الفراولة : 2 كوب

- كريمة : 3 اكواب (مخفوقة)

طريقة التحضير

ضعي الفراولة مع الماء وكوب من السكر في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.

اخلطي البيض مع السكر، والزبدة، والحليب، والفانيليا في وعاء.

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم أضيفيه فوق مزيج البيض واعجني جيداً، ثم أضيفي مزيج الفراولة وقلبي جيداً.

حضّري صينية فرن مدهونة بالزبدة وضعي بها خليط الكيك.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج الكيكة، ثم أخرجيها من الفرن وقطّعيها إلى طبقات بالعرض.

أحضري أول طبقة وادهنيها بالكريمة، ثم ضعي الطبقة الثانية وادهنيها بالكريمة، ثم ضعي آخر طبقة وزيّني بالكريمة على الوجه، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد، ثم قطّعيها وقدميها.