الفرق بين نوبة القلق والهلع.. تأثير واحد وأعراض مختلفة

يمكن أن يحدث القلق عندما يخشى الشخص من حدوث شيء سيء، وعادة ما يشير إلى الخوف أو القلق بشأن قضية أو اهتمام معين، ويمكن أن يكون التنفس السريع والدوخة من علامات القلق.

يمكن أن يكون القلق رد فعل للتوتر وبالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق، فإنه غالبا ما ينطوي على أعراض جسدية، يمكن أن يعاني الأشخاص أيضًا من القلق عندما لا يكون هناك ضغوط محددة.

نوبة القلق مقابل نوبة الهلع

لا يوجد تعريف محدد لنوبة القلق في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، أو DSM، وتعريف نوبة القلق هو أمر شخصي وقد يقول الناس أنهم يتعرضون لنوبة قلق عندما يصفون نوبة الهلع.

يمكن أن يسبب القلق أعراضًا جسدية، والتي قد يصفها الناس بأنها نوبة قلق وتشمل هذه:

الشعور بالدوار

عقدة في المعدة

الأرق

تنفس أسرع

إسهال

التعرق

الهبات الساخنة

غثيان

دبابيس وإبر

الصداع وآلام الظهر

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

نوبة القلق:

لديك محفز محدد، مثل امتحان، أو مشكلات في مكان العمل، أو مشكلة صحية، أو مشكلة في العلاقة

تكون علامة موثوقة على وجود اضطراب القلق، إذا كان مستمرًا

لديك أعراض أقل حدة من نوبة الهلع

عادة ما يتطور تدريجيا عندما يشعر الشخص بالقلق

نوبات الهلع هي أحد الأعراض ويمكن أن تحدث في مجموعة متنوعة من اضطرابات القلق. على سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام (GAD) من مستويات عالية من القلق حتى يصابوا بنوبة الهلع.

نوبة الذعر:

لديه أعراض قد تبدو شديدة

يمكن أن يحدث بشكل غير متوقع، سواء شعر الشخص بالهدوء أو القلق

ينطوي على أعراض جسدية ومشاعر رعب شديدة لدرجة أن الشخص يخشى فقدان السيطرة تمامًا أو الموت الوشيك

غالبا ما يحدث فجأة وعادة ما يصل إلى ذروته خلال 10 دقائق قبل أن يهدأ، على الرغم من أن التأثير السلبي قد يستمر