علاقة صحة البنكرياس بالإصابة بمرض السكري

البنكرياس هو العضو الذي ينتج هرمون الأنسولين، والأنسولين ضروري لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن أن تؤدي مشاكل البنكرياس والأنسولين إلى الإصابة بمرض السكري.

يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو لا ينتج أي شيء وعلى العكس من ذلك، يتطور مرض السكري من النوع 2 عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل صحيح.

ينتج البنكرياس إنزيمات هضمية ويقع داخل البطن خلف المعدة، وينتج هذا العضو أيضًا الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، وتسمى الخلايا التي تنتج الأنسولين خلايا بيتا وتقع في جزر لانجرهانس، وهي مجموعة من الهياكل داخل البنكرياس.

يساعد الأنسولين الجسم على استخدام الكربوهيدرات الموجودة في الطعام للحصول على الطاقة ويساعد على نقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم، ويزود الجلوكوز الخلايا بالطاقة التي تحتاجها لتعمل.

إذا لم يكن هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم، فلن تتمكن الخلايا من امتصاص الجلوكوز من الدم ونتيجة لذلك، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، وقد يشير الطبيب إلى هذا على أنه ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، أو ارتفاع السكر في الدم.

وارتفاع السكر في الدم هو المسؤول عن معظم أعراض ومضاعفات مرض السكري.

ما علاقة البنكرياس بمرض السكري؟

السمة الرئيسية لمرض السكري هو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ووينتج هذا عن عدم كفاية إنتاج الأنسولين أو وظيفته، والذي يمكن أن ينجم عن مشاكل في البنكرياس.

يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من ارتفاع أو انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم في أوقات مختلفة، اعتمادًا على ما يأكلونه، ومدى ممارستهم للرياضة، وما إذا كانوا يتناولون الأنسولين أو دواء السكري، ويشمل كل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني البنكرياس.