إصابة 3 أشخاص فى انقلاب شاحنة نقل مواد بترولية بالضبعة

تعرض 3 أشخاص للاصابة ، بإصابات متنوعة، إثر حادث اصطدام وانقلاب واشتعال النيران في شاحنة نقل مواد بترولية، محملة بالبنزين، عند المدخل الغربي لمدينة الضبعة، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى الضبعة المركزي لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

انقلاب واحتراق شاحنة نقل مواد بترولية يصيب 3 أشخاص فى الضبعة

وتمكنت قوات الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق في سيارة نقل وقود، عقب تصادمها مع سيارة نقل وانقلابها، بمشاركة سيارات الإطفاء، ومعدات مجلس مدينة الضبعة، ويجري حاليا عمليات التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، والعمل على إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل منتظم.

وخلف الحادث عن المصابين، محمد علي احمد " 31 سنة " من الإسكندرية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الايمن، ومحمود محمد إبراهيم " 41 سنة " من الإسكندرية، من قوات الحماية المدنية، مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون، ومجدي دياب حسين " 49 سنة " من الإسكندرية، من قوات الحماية المدنية، مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون.

حريق بمصنع أثاث مكتبي بالقطامية

و نشب منذ قليل، حريق بمصنع أثاث مكتبي مكون من طابق واحد وذلك بمنطقة الألف مصنع بالقطامية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

و كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بمصنع أثاث مكتبي مكون من طابق واحد بمنطقة الألف مصنع بالقطامية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

السيطرة على حريق كابينة كهرباء بمنطقة الهرم

كما نجحت قوات الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق كابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بكابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.