تأثير تناول الزنك على الحوامل وصحة الجنين.. طبيبة تكشف مفاجأة

الزنك هو معدن ضروري للعديد من وظائف وأنظمة الجسم الطبيعية، بما في ذلك الجهاز المناعي، والتئام الجروح، وتخثر الدم، ووظيفة الغدة الدرقية، وحاسة التذوق والشم، كما يدعم الزنك النمو الطبيعي والتطور أثناء الحمل والطفولة والمراهقة.

تأثير الزنك على الحمل والجنين

كشفت خبيرة التغذية الهندية لوفنيت باترا، أن تناول الزنك للحوامل يساعد على تقليل الولادات المبكرة، وهو ضروري لوظائف أكثر من 300 إنزيم ويشارك في العديد من العمليات المهمة في جسمك، فهو يستقلب العناصر الغذائية، كما أنه يحافظ على جهاز المناعة، فهو معدن ضروري للصحة الجيدة.

قالت الطبيبة : " إن جسمك لا يخزن الزنك، لذلك عليك أن تأكلى ما يكفي كل يوم للتأكد من أنك تلبي احتياجاتك اليومية، لدمج جرعة معقولة من الزنك في النظام الغذائي، أوصت بتناول الأطعمة مثل العدس، واللوز، والكاجو، وبذور السمسم، وبذور عباد الشمس، والجبن القريش، المأكولات البحرية، الحبوب الكاملة ".

وأشارت إلى أن أثناء الحمل، يعد الزنك ضروريًا لصحة كل من الأم والطفل الذي ينمو، والكمية اليومية الموصى بها من الزنك أثناء الحمل هي 12 مجم، للوقاية من حدوث النزيف الرحمى المفرط عند الولادة، أو الولادة المبكرة، من بين أمور أخرى يمكن أن تكون نتيجة لانخفاض مستويات الزنك في الدم.

وشددت خبيرة التغذية ، على النساء الحوامل ضرورة التركيز على تضمين الطعام الغني بالزنك في نظامهن الغذائي للحفاظ على النتائج دون المستوى الأمثل.

ويعاني العديد من سكان العالم من نقص الزنك ، وبعضهم لم يدرك ذلك، وغالبًا ما يفتقر الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد المتكررة والسعال والشيب المبكر في الشعر إلى الزنك، يمكن أن يسبب نقص هذه المادة أو يؤدي إلى تفاقم حالات تتراوح من حب الشباب إلى مرض السكري، ولا يتم تخزين الزنك في أعضائنا ، لذلك نحتاج إلى تغذية نظامنا به يوميًا، البدل الغذائي الموصى به للزنك هو 11 مجم للرجال و 8 مجم للنساء.