إطلاق مسابقة ميتافيرس للشركات الناشئة 2023

تُنظم مسابقة ميتافيرس للشركات الناشئة تحت شعار «الواقع الممتد من أجل الصالح العام» فى الفترة من 21 أغسطس إلى 14 سبتمبر بالشراكة مع شركة ميتا والجامعة الأمريكية بالقاهرة وأكاديمية ميتافيرس وشركة سيمبلون، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية.

تم إطلاق المسابقة خلال ندوة عبر الإنترنت يوم 21 أغسطس، يليها محاضرة استكشافية لتسليط الضوء على التكنولوجيات التى تدمج الواقع بالعالم الرقمى أو عالم افتراضى يحاكى الواقع.

تستهدف المسابقة الشركات الناشئة التى تطبق هذا النوع من التكنولوجيات وحلول الميتافيرس فى نماذج أعمالها عبر مختلف الصناعات تماشيًا مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

تُعد المسابقة رحلة لاكتشاف الفرص الهائلة التى تتيحها تكنولوجيا الواقع الممتد وحالات استخدامها. وسيتم خلال المسابقة تسليط الضوء على دور تكنولوجيا الواقع الممتد فى خلق تجارب تعليمية غامرة، ونمو اقتصاد قطاع السياحة، وسهولة النفاذ إلى التعليم لعددٍ أكبر من الأفراد، وتحفيز التنمية الحضرية، إلى جانب دورها فى مجالات أخرى، منها الألعاب الرقمية والتكنولوجيا المدنية والبيئة والسلامة الصناعية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

تتمثل أهداف المسابقة فى تحفيز نمو الشركات الناشئة، وجمع المشاركين مع خبراء من الأوساط الأكاديمية وقادة الصناعة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدة الشركات الناشئة على جذب فرص التمويل، وتنمية المجتمعات المحلية من خلال رعاية الأفكار الواعدة، والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة.