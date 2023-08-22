تحرير 76 محضرا خلال الحملات التفتيشية بحي أول طنطا

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

حيث قام المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية والاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا وبالتعاون مع مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، هيئة سلامة الغذاء، وحي أول طنطا بشن حملة مكبرة وذلك للمرور على المحالّ والمطاعم والأسواق التجارية لمراقبة أسعار السلع ومقارنتها بفواتير الشراء وتاريخ صلاحية المنتج ومدى مطابقته للمواصفات وقد تم المرور على عدد (11) منشأه وتم تحرير عدد 76 مخالفة من قبل أعضاء اللجنة المشكلة.

حيث قامت الصحة بتحرير عدد 22 محضرا وتحرير محضر غلق ومحضر سحب عينه وقام التموين بتحرير عدد (1) محضر نقص وزن، (1) غير مطابق للمواصفات، (1) عدم نظافة أدوات عجين، (1) محضر جنحة غير صالح للاستهلاك الأدمى لعدد (٥) كيلوات سمك مجمد (۱) محضر اشتباه في الصلاحية لعدد ١٢,٥٠ كيلو سجق

كما قام الطب البيطري بتحرير محاضر لعدد (٥) كيلوات سمك مجمد وعدد (١٢,٥٠) كيلو سجق مشتبه في الصلاحية.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد (۲) محضر جنح وتم سحب عينات وتم التنبيه على الاشتراطات الصحية.

كما قام قسم رخص المحالّ بالحي: بتحرير عدد (١٤) مخالفة عدم وجود رخصة.

وقامت إدارة البيئة بالحي بتحرير 2 مخالفه بيئة وقسم الإشغالات بالحي بتحرير (١٤) مخالفة إشغال طريق كما تم تحصيل مبلغ سبعة آلاف وعشرين جنيها لا غير متحصلات مخالفات نظافة وقد تم التنبية على المحالّ التي تم المرور عليها بضرورة التوجه لتقنين وضع رخصة التشغيل على القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السادة المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية مبادرة الغربية بتغير بيكم على خدمة الواتس آب ۱۵۵۰۵۰۲۸۳۶ و ٠١٥٥٠٥٠٢۸۳۷ "أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).