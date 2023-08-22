الأشخاص الغلط .. فضل شاكر يطرح أجدد أعماله الغنائية

طرح الفنان فضل شاكر، أجدد أعماله الغنائية بعنوان "الأشخاص الغلط"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب ومنصات الإستماع الشهيرة.

أغنية الأشخاص الغلط، من كلمات الشاعر حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها:" بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي ومفيش و لا مرة اخترت و كانت صح اختياراتي،، ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان،، بطلع من ضربة لضربة ومن جرح على التاني و كأن الجرح لايق لي ومتفصل علشاني،، ما راهنتش على حد أنا ابدا وكسبت رهاني لازم على طول اطلع خسران، أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس، أفضل اطنش عيوب و ابلعلهم الزلط و مش بافوق غير لما بتكون خربت خلاص، أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس للاستماع للأغنية " الاشخاص الغلط " .

وكان فضل شاكر، طرح “بغيب بمزاجي”، وحققت نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم لحن عمرو الشاذلي توزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى.

وتقول كلمات الأغنية بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا بالهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا من الهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه الديب أنا ديب بحضر و بجيب اجيب جول و ألغيك .. ما شوطتي بتصيب أنا فوق أنا فوق عافية أو ذوق اتعلم مني لو جابك الشوق بغيب أغيب بمزاجي و لما بحب اجي باجي باجي فوق راسي أنا تاجي مكاني هنا محفوظ صعب اوي تنساني حتى لو جيه مكاني زيي مش هييجي تاني فأي ملعب بفوز بغيب أغيب بمزاجي و لما احب اجي باجي باقي فوق راسي تاجي مكاني هنا محفوظ صعب اوي تنساني حتى لو جيه مكاني زيي مش حييجي تاني فأي ملعب بفوز الديب أنا ديب بحضر و بجيب اجيب جول و ألغيك .. ما شوطتي بتصيب أنا فوق أنا فوق عافية أو ذوق اتعلم مني لو جابك الشوق.