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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بغيب بمزاجي .. فضل شاكر يطرح أجدد أغانيه

فضل شاكر
فضل شاكر

طرح الفنان فضل شاكر، أحدث اصداراته الغنائية تحت عنوان “بغيب بمزاجي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

 

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فضل شاكر يطرح أغنية "ولدنة" باللهجة اللبنانية

أغنية “بغيب بمزاجي” من كلمات إيهاب عبد العظيم، ‎ألحان عمرو الشاذلي، ‎توزيع: عمرو الخضري.

أغنية فضل شاكر الجديدة "قاعد مكانا":

 

كان قد طرح فضل شاكر، أغنية "قاعد مكانا"، والتي سجَّلت أكثر من7 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها: "قاعد مكاننا وبسرح معاك شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايما هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا.. قاعد مكاننا وبسرح معاك شايف بدالنا صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا.. .. هنا ابتدينا وتاه الكلام هنا اتلاقو الروحين.. هنا اتواعدنا بالحب اتعاهدنا والوعد ده راح فين.. هنا انتهينا بكلمة سلام هنا انتهت الحياة.. هنا اتخاصمنا مشينا وندمنا والعند بان أذاه قلبي اللي حبك وياما اشتراك حالف بغيرك مايرضي.. اتعب عشانك واقولك فداك واستاهل تجيلي النهاردة.

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