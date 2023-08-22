الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 08:25 م 8/22/2023 8:25:30 PM

نتحدث اليوم عن الغلاء المصطنع الفاحش فى أجهزة التحاليل الخاصة بمرض السكر، وهو مرض مزمن يحتاج للمتابعة لبيان ارتفاع أو انخفاض السكر، وهذه المتابعة تحتاج متابعة منزلية مع جهازك، وللأسف بحجة الدولار يرفعون أسعار هذه الشرائط والتى هى مهمة لأصحاب مرضى السكر، فتجد أن صيدلية تبيع علبة الشرائط بسعر وأخرى تبيعها بسعر آخر وبأسعار مغالى فيها دون النظر بعين الاعتبار أن المريض يعانى من الأسعار الفلكية لأدوية السكر التى يكتوى بنارها وفارق السعر كبير لا يتحمله أصحاب الأمراض المزمنة هل يعقل أن علبة شرائط تباع بـ200جنيه فى صيدلية وأخرى تبيعها بـ250جنيهًا، وأخرى بـ300جنيه، مع العلم أنه قبل ارتفاع الدولار لم تكن تزيد على 100جنيه لأصناف منتج كورى، وإذا كان هناك أغنياء أو ميسورة الحال يتحملون هذا الغلاء الفاحش، فهناك من البسطاء والفقراء من يحتاجون لعمل هذه التحاليل المنزلية الدائمة، فلماذا لا يكون هناك رأفة من السادة الأجلاء الصيادلة بتقليل نسبة أرباحهم على أدوية السكر وأجهزة قياس السكر بمسلتزماتها رحمة بإخواننا مرضى السكر، شفانا وشفى المرضى من الله، ولا تنسوا أن الغالبية من أصحاب المعاشات أو الأرامل.

عن إخوتى الصيادلة أتحدث.