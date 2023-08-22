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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد بتشان يطرح “زي القمر” على يوتيوب

أحمد بتشان
أحمد بتشان

اطلق الفنان أحمد بتشان، أحدث اعماله الغنائية بعنوان "زى القمر" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب، ومنصات الإستماع الشهيرة.

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سهرة غنائية مميزة تجمع حسام حسني وحمدي بتشان في "مساء Dmc”

 

وجمعت أغنية زي القمر، 40 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها على يوتيوب، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامى دهيمة.

 

 

آخر الإصدارات الغنائية لـ أحمد بتشان

وكان أحمد بتشان، طرح "معايا طول الليل"، على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل.

 

كما احتلت أغيته "أنا جيت" قائمة التريند بموقع "يوتيوب"، بجانب حصولها على إشادة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووصلت مشاهداتها إلى مليون مشاهدة، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع موسيقى إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاى واى.

 

وطرح بتشان أغنية «هقول وإسمع»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، واشراف عام ياسر خليل، ودخلت الأغنية ضمن قائمة الـ 100 أغنية الأكثر استماعاً وأغنية «ماجاش منك» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدى.

 

واستطاع «بتشان» أن يحقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، ومشاركته في أكثر من حدث فني كبير مثل مشاركته بالغناء في حفل ضخم بالسعودية مع النجمين رامي جمال وهيثم شاكر، كما طرح أغنية أخرى بعنوان «عالهادي» من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان.

 

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصوير أكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

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