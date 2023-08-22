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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بطلان انتقال تمبكتي لـ الهلال السعودي

تمبكتي
تمبكتي

 نجح الهلال السعودي في الحصول على خدمات حسان تمبكتي، من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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 وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن انتقال تمبكتي للهلال أصبح باطلًا وفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

 وأشارت التقارير إلى أن توقيع خالد الثنيان، رئيس الشباب، جعل الصفقة باطلة، وذلك بسبب أنه غير مصرح له التوقيع على عقود انتقالات اللاعبين.

 في سياق متصل، كشف الخبير القانوني الرياضي السعودي أحمد الأمير، أسباب بطلان أخرى لانتقال تمبكتي للهلال، حيث قال:”يصبح انتقال تمبكتي للهلال صحيحًا في حالتين فقط؛ وهما: الأولى هي أن يكون الرئيس التنفيذي بالنادي قام بتفويضه بذلك".

 وأضاف:"بينما الحالة الثانية هي أن يكون مجلس إدارة الشباب قام بإصدار قرار بسحب صلاحية التوقيع من الرئيس التنفيذي ومنحها لرئيس النادي بموجب محضر موقع فيصبح بذلك توقيع رئيس النادي صحيحًا.

 واستطاع الهلال السعودي الحصول على خدمات تمبكتي مقابل 46 مليون ريال سعودي، بجانب 7.5 مليون ريال كانت متبقية من صفقات أخرى.

 يذكر أن الهلال السعودي تعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فقد تعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور، والسنغالي كاليدو كوليبالي، وسافيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم، بجانب تمبكتي.

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