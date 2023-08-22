من أمريكا للملكة.. ميسي يطيح برونالدو خارج سباق البطولات

قصة تنافس كبيرة عاشها عشاق الساحرة المستديرة منذ عام 2008 حين بدأت أسطورة ليونيل ميسي، وفي ذلك الحين انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو لريال مدريد ليخوض اللاعبان صراعات طويلة وشرسة على الألقاب.

كما حققا الثنائي ميسي ورونالدو الكثير من الإنجازات والنجاحات خلال مسيرتهما، وفازا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

أي منهما الأكثر فوزًا بالألقاب؟

بطولات ليونيل ميسي



وتوج ليونيل ميسي بـ 39 لقبًا مع أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي بجانب خمسة ألقاب مع منتخب الأرجنتين.

واللقب الأول لميسي مع برشلونة كان الفوز بالليجا موسم 2004-2005،

فيما كان آخر ألقابه الفوز بالدوري الفرنسي موسم 2022-2023

بجانب التتويج بكأس العالم مع الأرجنتين في قطر 2022.



ميسي بعد إحراز أول أهدافه مع إنتر ميامي



بينما بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 35 لقبًا، كما حقق بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان

ثم إنتر ميامي عدة بطولات ليمتلك 39 بطولة على صعيد الفرق التي لعب لصالحها.

إذ نجح في تحقيق بطولة كوبا أمريكا 2021 مع الأرجنتين بعد خسارة نهائيات 2007 و2015 و2016 بجانب نهائي كأس العالم 2014

كما فاز بالمونديال أخيرًا في قطر 2022 وذلك بعد تحقيقه بطولة الفيناليسيما ضد إيطاليا

بينما فاز ميسي بكأس العالم للشباب عام 2005 مع منتخب راقصي التانجو تحت 20 عامًا،

كما حصل أيضًا على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد بكين 2008.

بطولات كريستيانو رونالدو



بدأت مسيرة كريستيانو رونالدو مع سبورتينج لشبونة في البرتغال،

حيث لعب أول مبارياته في الدوري البرتغالي موسم 2002-2003.

لعب رونالدو خلال مسيرته في 4 بلاد أوروبية، إذ ارتدى قميص سبورتينج في البرتغال، مانشستر يونايتد في إنجلترا، ريال مدريد في إسبانيا ويوفنتوس في إيطاليا.

وتُوج اللاعب البرتغالي بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع الأندية الأربعة، ولم يُغادر أي فريق منها دون أن يُتوج معه بلقب ما، وتنوعت إنجازاته ما بين المحلي والقاري والعالمي.



كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي



بينما لقب رونالدو الأول في مسيرته الكروية كان كأس السوبر البرتغالي مع سبورتينج عام 2002،

وآخرها كان الفوز بكأس إيطاليا مع يوفنتوس 2020-2021.

وتُوج صاروخ ماديرا بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الأولى كانت مع مانشستر يونايتد والأربعة الأخرى مع ريال مدريد.

كما حقق مع النصر لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 للمرة الأولى في تاريخ العالمي.

حيث بلغ مجموع ألقاب رونالدو مع الأندية 33 لقبًا، ومن المرجح أن يزداد العدد حتى يُعلن اعتزاله بعد عدة سنوات.

ولم يُفوت رونالدو الفوز بالألقاب مع منتخب بلاده،

إذ بعدما خسر نهائي يورو 2004 في وطنه،

وفاز باللقب الثمين عام 2016، وتُوج كذلك في 2019 بدوري الأمم الأوروبية.

رونالدو أم ميسي .. من الأكثر فوزًا بالبطولات؟



يتفوق ليونيل ميسي في عدد ألقابه، إذ حقق 43 لقبًا مقابل 34 لقبًا لرونالدو.

كما تفوق ميسي على رونالدو في عدد البطولات مع المنتخب بواقع 3 ألقاب مقابل اثنين