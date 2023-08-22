"مشروعك" قدم 2 مليار و300 مليون جنيه لتمويل  15 ألف مشروع صغير ببنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها"من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصل إلى 2 مليار و302 مليون و385 ألف جنيه استفاد منها 15 ألف و719مشروعاً صغيراً، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يوليو الماضي 2023.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع الشباك الواحد لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة

وثمن المحافظ المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع ،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غيرالموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة