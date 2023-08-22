عمرو مصطفى يتحدي شيرين وأنغام ويفجر صوت مصر الحقيقي.. أشخاص مغيبة بتوزع ألقاب بمزاجها

عاد المطرب والملحن عمرو مصطفى لإثارة الجدل، لحسم الخلاف القائم بين شيرين عبد الوهاب وأنغام على صاحبة لقب صوت مصر، ليؤكد أنه من يستحق بجدارة هذا اللقب قائلًا: "ولو عايزين الحقيقة أنا صوت مصر"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

عمرو مصطفى ينافس شيرين عبد الوهاب وأنغام: لو عايزين الحقيقة أنا صوت مصر

أكد الفنان عمرو مصطفى أن المقصود بلقب صوت مصر هو عدد ما قدمه الفنان لمصر، مستنكرًا موجة الجدل المُثارة في الوقت الحالي بين أنغام وشيرين لتنافسهم على من تستحق هذا اللقب، حيث قال: "صوت مصر عدد ما قدمه الفنان لمصر، زمان كانوا أصوات مصر أم كلثوم لأنها غنت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت".

عمرو مصطفى وشيرين عبد الوهاب وأنغام

وأضاف عمرو مصطفى: "عبد الحليم كذلك، والفنانة شادية، والفنانة محمد منير يا مصر يا أم الدنيا ومعظم اغانيه حقاً كانت لمصر حتى العاطفية، شيرين قدمت مشربتش من نيلها الأكثر انتشاراً في هذه الحقبة وأغاني أخرى، أمال ماهر قدمت طوبة فوق طوبة، يا مصريين وأغاني أخرى، أنغام أيضاً قدمت اغاني لمصر جميلة".

عمرو مصطفى وشيرين

وأردف عمرو مصطفى كلامه: "أحمد جمال قدم تحيا مصر تحيا من أشهر الأغاني الوطنية، وهنا يبقى رأي الشعب المصري ايه اكتر الاغاني اللي اثرت فيه لمصر"، متابعًا: "ولو عايزين الحقيقة أنا صوت مصر ليه بقى، علمونا في مدرستنا مشربتش من نيلها، طوبة فوق طوبة، بشرة خير، بصوا شوفوا مصر عاملة إيه، عشانك إنتي اتحدى أي مستحيل، وكتير جداً لو عديت محتاج صفحات".

عمرو مصطفى عبر فيسبوك

عمرو مصطفى عن منافسة شيرين وأنغام على لقب صوت مصر: شوية أشخاص مغيبة بيوزعوا الألقاب على مزاجهم

واختتم عمرو مصطفى منشوره قائلا: "كل الأغاني السابقة بعدد ما قدمه الفنان لوطنه صح ولا إيه يا بتوع المدارس ولا العمر يروح هدر علشان شوية إعلام مغيب وشوية أشخاص بيوزعوا الألقاب على مزاجهم".

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى يُهنيء تامر حسني على نجاح "حوا"

وكان عمرو مصطفى، قد حرص على تهنئة النجم تامر حسني، بنجاح أغنيته الجديدة "حوّا"، التي طرحها مؤخرًا وحصدت نسبة مشاهدات عالية بسبب اختلاف كلماتها، ولونها الخفيف، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك".

عمرو مصطفى عبر فيسبوك

نشر عمرو مصطفى صورة تكشف أن أغنية "حوّا" للفنان تامر حسني تريند على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأرفقها بتعليق أعرب فيه عن سعادته بنجاح الأغنية قائلًا: "مبروك للزميل تامر حسني على ترند 1.. الكليب والأغنية والتوزيع تحفة ودمه خفيف جدًا برافوا يا تيمو نجاح كبير".

سرعان ما رد الفنان تامر حسني على تهنئة عمرو مصطفى، في تعليق على المنشور قائلًا: "شكرًا يا عمور، الله يبارك فيك يا حبيبي يارب النجاح لينا جميعًا".