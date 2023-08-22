كتاب مفتوح.. شيماء الشايب تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

طرحت المطربة شيماء الشايب أغنيتها الجديدة بعنوان “كتاب مفتوح” على موقع يوتيوب، بطريقة الــvideo lyrics، حيث تنتمي الأغنية لنوعية الأغاني الطربية التي اشتهرت بها شيماء الشايب، ومن أغاني الزمن الجميل.

الأغنية من كلمات محمد سرحان وألحان سامح كريم وتوزيع كيمز.

وتقول كلمات الأغنية:

كتاب مفتوح مفيش فيه حاجة مخفية تملي بروح لحضنه أرجع بحنيه حبيبي طموح لمليون ألف في الميه ده روح للروح.. ده عقلي وقلبي وعينيا

وكانت آخر أغاني شيماء الشايب أغنية “يفرق كتير”، والتي تعد آخر ألحان الموسيقار الكبير الراحل خالد البكري.

أغنية “يفرق كتير” أغنية طربية، طويلة، مدتها 6 دقائق، تعيد للأذهان أغاني الزمن الجميل لأحد أكبر الملحنين في الوطن العربي هو الموسيقار خالد البكري، من المقرر طرحها خلال أيام عبر قناة شيماء على موقع الفيديوهات يوتيوب.

يفرق كثير

وكانت أزاحت المطربة شيماء الشايب، الستار عن أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "يفرق كتير" ، حيث طرحتها عل طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وتعد أغنية "يفرق كتير" آخر ألحان وتوزيع الموسيقار الكبير الراحل خالد البكري، كلمات نادر عزت، ومن إنتاج ريتشارد الحاج.

تم تنفيذ الكليب بتقنية جرافيك مختلفة لمتخصصين من البرازيل على الطريقة الكلاسيكية، ويظهر خلاله النجم الراحل عمر الشريف في إطار مختلف سيفاجئ الجمهور، جيتار د. مصطفي أصلان، أكورديون وائل النجار، وتريات أحمد حسن فكري، قانون ماجد سرور، ناي محمد عاطف، رق هشام العربي، إيقاع أحمد عيادي، ميكس وماستر ومهندس الصوت ماهر صلاح.

من ناحية أخري، خاضت المطربة شيماء الشايب تجربة فنية مختلفة، من خلال تقديم ورشة في تعليم أسس الغناء، لقرابة 10 أشخاص، يوليو المقبل، مؤكدة في تصريحات صحفية أن الهدف منها ليس ماديًا، ولكنها والمنتج ريتشارد الحاج قررا تبني أصوات جديدة تستحق الدعم من خلال هذه الورشة، بإنتاج أغاني سينجل لأصحاب الأصوات الجيدة والمواهب الحقيقية التي سيتم اختيارها للمشاركة فيها.

وأضافت "شيماء": "مهم جدًا أن ينقل الفنان تجربته وخبراته لغيره من الشباب، خاصة لمن يستحقون الدعم، أحب أعلم غيري وأفيدهم، وأتمنى أن يستفيدوا مني".

وتابعت: "تتلمذت على يد والدي شفيق الشايب، بالاستماع لأغاني أم كلثوم وعبدالوهاب، وسعاد محمد وفريد الأطرش و غيرهم، وضرورة أن أفهم كلمات الأغاني قبل أن أغنيها، وأسس الغناء السليم، ومخارج العرب وان تكون في مكانها، بعيدًا عن استعراض العضلات، وان الإحساس مهم ومؤمنة بأن الموهبة وحدها لا تكفي في الغناء، يجب أن يدرس أصول الغناء والطبقة المناسبة لصوته، وتمارين الصوت، اختيار الأغاني والكلمات المناسبة وكل ذلك سوف يكون ضمن الورشة".

وأكدت: "تجربة جديدة بالنسبة لي لكنها ممتعة وأتمنى أن يستفيد كل من يشاركني فيها وان انقل لهم بعض من خبراتي".