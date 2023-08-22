تركيب أول جهاز CRTP بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام

ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

ثمن المحافظ مجهودات مديرية الشئون الصحية وسعيها الدائم بالتعاون مع المحافظة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضي والقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تنفيذاً لمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، ١٠٠ يوم صحة ومبادرة الإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ولرفع الأعباء عن كاهل المرضي قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام بإجراء قسطرة قلبيه وتركيب اول جهاز CRTP للقلب وذلك للمرة الأولي بمستشفيات الصحة.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن جهاز CRTP للقلب يجعل حجرات القلب تنقبض بطريقة أكثر تنظيماً وكفاءه لإعاده التزامن القلبي، مشيراً إلى أن أطباء قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، قاموا حتى الآن منذ افتتاح القسم بإجراء ١٦٨١ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

ويذكر أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية أعلنت حصيلة جهود تقديم الخدمة الصحية وفحص وعلاج المواطنين ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، التي تتم داخل 354 وحدة ومركز طبى بالإضافة إلى مستشفيات "الزقازيق العام - طب وجراحة العيون - فاقوس - السعديين"، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (الجراحات) داخل 17 مستشفى خاص.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية إلى أنه منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة فقد تم توقيع الكشف الطبي وفحص ألف و360 طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن علاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 261 ألفا و300 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وتحويل 461 سيدة للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

وتم فحص 11 ألفا و247 شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وتوقيع الكشف الطبي وفحص 11 ألفا و710 سيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وتحويل 3 سيدات للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي وفحص 14 ألفا و896 طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة، وتحويل 22 طفلا للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتلقي العلاج اللازم.

كما تم توقيع الكشف الطبي وفحص 5 آلاف و793 رجلا وسيدة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن وتحويل 392 مريضا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وإجراء الفحوصات الطبية على 139 ألفا و7 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتحويل 2000 و470 مريضا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.