انطلقت منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفعات القوة بدبي لوزن 65 كجم، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم 2023، والمقامة في فندق "هيلتون الحبتور".

انطلاق منافسات الناشئين في بطولة العالم لرفعات القوة بدبي

وحصد الميدالية الذهبية في وزن 65 كجم "مجموع الرفعات" اللاعب خجون مسورمنكولوف من أوزبكستان، وكانت الفضية من نصيب اللاعب ازيزبك نرييف من دولة قيرغيزستان، بينما تمكن اللاعب الياباني وشيكي أويا من حصد البرونزية.

وتوج محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وأحمد الحمادي نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية، الفائزين في منافسات الناشئين بعد ختام منافسات الفترة الأولى من المسابقة.

ووصف الحمادي نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية البداية القوية في فئة الناشئين من عمر 15 إلى 18 سنة، بأنها تعكس المنافسة الكبيرة بين المشاركين في مسابقة العالم بدبي، بعد أن نجح أبطال المستقبل في تحقيق أرقام جيدة.

وأضاف الحمادي أن مونديال رفعات القوة في دبي سيشهد العديد من القصص المعبرة في المنافسة للأبطال المشاركين من جميع أنحاء العالم، كما أن مشاركة الناشئين في هذا الحدث العالمي الكبير، تمثل إضافة كبيرة تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم للمستقبل.