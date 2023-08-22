تحرق اللثة.. طبيب يحذر من أدوات تبييض للأسنان تباع على الإنترنت|أطعمة تبيضها طبيعيًا

كشف طبيب أسنان شهير عن طرق طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل بتكلفة أقل، موصيًا بإضافة أربعة أطعمة إلى النظام الغذائي توفر بديلًا أكثر أمانًا لاستخدام مواد التبييض الكيميائية على الأسنان.

طبيب أسنان يحذر من أدوات تبييض الأسنان التي تباع على الإنترنت:

وأوصى الطبيب بشكل عام بضرورة استخدام خدمة احترافية لتفتيح الأسنان مشددًا على أنه من المهم التحقق من مكونات أي أدوات تبييض أسنان بالمنزل قبل الشراء، حيث تحتوي بعض الأدوات التي يتم بيعها عبر الإنترنت على مستويات خطيرة من مادة كيميائية للتبييض، تسمى بيروكسيد الهيدروجين، والتي قد تحرق اللثَة وتسبب فقدان الأسنان، منوهًا أنه عند شراء أدوات من دون وصفة طبية، تأكد من أنها لا تحتوي على أكثر من 0.1% من بيروكسيد الهيدروجين.

أطعمة تبيض الأسنان طبيعيًا في المنزل

أطعمة تبيض الأسنان طبيعيًا في المنزل:

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، إليك قائمة بالأطعمة التي نصح طبيب الأسنان بتضمينها في النظام الغذائي اليومي من أجل تبييض الأسنان..

1- الجبن:

إن بعض العناصر الغذائية الموجودة في الجبن لها خصائص تبييض، فمنتجات الألبان مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د، الذي لا يقوي الأسنان فحسب، بل يبيض مينا الأسنان أيضًا، وعند الخضوع لعلاج التبييض يُنصح بتناول الكثير من منتجات الألبان بعد ذلك للمساعدة في التعافي وتقوية مينا أسنانهم.

أطعمة تبيض الأسنان طبيعيًا في المنزل

2- الفراولة:

تساعد على تقليل البلاك في الفم، وهو عامل رئيسي في التسبب في التسوس، فهي تحتوي على حمض الماليك الذي يمكن العثور عليه في بعض معاجين الأسنان، وهو معروف بخصائص التبييض، وبالتالي قد يساعد على إزالة تغير اللون، بالإضافة إلى احتوائها على كمية عالية من الإكسيليتول، وهو المسؤول عن مهاجمة البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان أيضًا.

3- القرنبيط:

تناول الخضراوات الخشنة مثل القرنبيط، بمثابة طريقة رائعة لتفتيح ابتسامتك، فعند تناول هذه الخضراوات، غالبًا ما يستغرق الأمر وقتًا أطول للتحلل والمضغ، وبالتالي زيادة كمية اللعاب التي يتم إنتاجها، وسيساعد اللعاب على إزالة أي بقع سطحية على أسنانك ويعمل كمطهر طبيعي.

4- التفاح:

يعمل التفاح على تحييد الحموضة، فكلما زاد المضغ، زاد إنتاج اللعاب، وبذلك هو بمثابة حام للأسنان، بالإضافة إلى التخلص من طبقة البلاك، فهو يحتوي على كميات عالية من حمض الماليك (حمض التفاح)، الذي يقلل البقع السطحية على الأسنان أيضًا.