والدة مبابي تفتح النار على الخليفي

شنت فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، هجومًا شديدًا على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعد توتر علاقة نجلها برجل الأعمال القطري.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال"، أن فايزة العماري والدة ووكيلة مبابي، قامت بتهديد ناصر الخليفي رئيس البي أس جي، بعدم التفاوض مع مبابي قبل عودة اللاعب للفريق تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

وأوضحت أن العماري تحدثت إلى الخليفي، حيث قالت:" تتعاملون مع نجلي كالكلب"، بعدما استجاب مبابي للضغوط وجدد تعاقده مع العملاق العاصمي خلال الموسم الماضي، مما يجعله يتنازل عن اللعب لريال مدريد.

وشددت الشبكة الإسبانية على أن العماري تحدثت أيضًا على الهجوم الذي تعرض له نجلها، بعدما فشل الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حيث أنه لو كان ضمن صفوف الريال لفاز باللقب.

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن الخليفي غاضب للغاية من حديث العماري، حيث أنه يُدرك أن كل ما تحدثت به العماري يعد حقيقيًا.

وطلبت العماري من ناصر الخليفي أن يقوم باريس سان جيرمان بتقديم اعتذار لمبابي، من خلال إعادة اللاعب للتدريبات، وهذا ما حدث خلال الفترة القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أن مبابي طالب إدارة باريس سان جيرمان بالرحيل عن الفريق خلال الصيف المقبل، بعدنا رفض تجديد تعاقده.