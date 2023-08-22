أكثر طفلة مدللة.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

بعد رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في 2020، يحرص محبيها على متابعة أخبار ابنتها أميرة وحفيدتها روضة، حتى تظل ذكراها خالده.

الراحلة رجاء الجداوي وحفيدتها مع فجر السعيد

ولفتت الأنظار حفيدة رجاء الجداوي بظهورها مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد في الساحل الشمالي، إذ شاركت فجر متابعيها بفيديو قصير جمعها بها عبر حسابها الشخصي بالموقع الأشهر سناب شات.

ومتابعي أخبار الراحلة رجاء الجداوي يعرف مدى حبها لحفيدتها، كما قالت فجر السعيد: "هذه هي روضة حفيدة الراحلة رجاء الجداوي، أكثر طفلة لا طفلة إيه أصبحت شابة الآن، ولكن كانت أكثر طفلة تدللت يمكن في مصر كلها، أمها ما شافت الدلال اللي شافته هي".

وأكدت فجر السعيد أن الجدة رجاء الجداوي كانت تهتم لأمر حفيدتها كثيراً قبل رحيلها، مؤكدة أنها كانت ترى بعينيها أثناء زيارتها لمصر قبل رحيل الجداوي، كم الدلال والاهتمام الذي توليه لحفيدتها، وكانت تطلب من جميع الحاضرين أن يدللوها معها.

و أشارت فجر السعيد إلى أن روضة تحمل الكثير من ملامح رجاء الجداوي، سواء في الشكل أو في الأخلاق والطيبة التي كانت عليها جدتها الراحلة.

ابنة رجاء الجداوي ترتدي فستان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكريات والدتها بإرتداء فستانها

وتحرص ابنة رجاء الجداوي وحفيدتها على تخليد ذكراها بنشر صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أو يتحدثون عنها في لقائات مختلفة.

وظهرت أميرة ابنة رجاء الجداوي مسبقًا بفستان والدتها الأنيق، كما شاركت متابعيها عبر حساب والدتها على إنستجرام صورة لها مع ابنتها وهي ترتدي الفستان وأرفقت مع صورتها صورة لوالدتها بنفس الفستان، وهو الأمر الذي جعلها تلفت الأنظار، وتلقى الصورة تفاعل واسع من الجمهور والنجوم، والذين أشادوا بطريقة ابنة رجاء الجداوي في تذكرها وتذكير الجمهور بها.

رجاء الجداوي وحفيدتها

حفيدة رجاء الجداوي: كنا بنخبز مع بعض وكانت أختي الكبيرة

وتحدثت حفيدة رجاء الجداوي عن الدلال والحب التي كانت تتلقاه منها قائلة: " أنا وأنه كنا اصحاب أوي كنت بحسها صاحبتي أو أختي الكبيرة وكنا دايما بنعمل كل حاجة في البيت مع بعض بنخبز مع بعض ونقرأ مع بعض كتير جدا، ونتناقش".

كما أضافت أن جدتها الراحلة كانت تساعدها كثيرا أثناء المذاكرة، فضلا عن تواجدها معها أثناء تحضيرها لفيلم أو مسلسل جديد: "كنت بقعد أذاكر معاها وهي عندها مسلسل أو فيلم، أو هي تزاكر لي، كنا دايما قاعدين مع بعض ومكناش بنسيب بعض".