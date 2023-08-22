عاجل
مدبولى يناقش جهود تطوير شركة "مصر للطيران" أكثر طفلة مدللة.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف الأنظار في الساحل الشمالي
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل لقاء الدكتور سويلم بوزير التعاون الانمائى السويدى.. في مؤتمر المياه باستكهولم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، جون فورسيل وزير التعاون الانمائى السويدى .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الإسبوع العالمى للمياه ، مشيداً بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية ، وخاصة الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" لمصر والدول الإفريقية فى مجال المياه ، ورغبة مصر في تطوير هذا التعاون خلال الفترة القادمة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر في عدد من المجالات الخاصة بالمياه في ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية ويمكن ان تلبي المطالب المصرية خصوصاً في مجال بناء القدرات .

كما دعا الدكتور سويلم, الجانب السويدي للإستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمرات المناخ لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر COP27 ، مع توجيه الدعوة للجانب السويدى لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe خاصة في ضوء الدور الهام لوكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة في مجال المياه فى دعم هذه المبادرة .

كما أكد  على أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه للدول الأفريقية لمواجهة تحديات المياه والغذاء التى تواجه القارة الأفريقية ودعم السياسة الخضراء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بهذه الدول .

مواد متعلقة

سويلم: مصر حققت تقدم كبير في التغطية بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي

سويلم يؤكد أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لمواجهة التحديات

الري: دراسة حول الاتزان البيئي بالبحيرات الشمالية والتغذية بالرمال في مواقع ساحلية

وزير الري يلتقى مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

لكمات على وجه سلوان موميكا.. شاب مسلم يلقنه درس ( فيديو)

مدينة دمياط للأثاث.. أكبر منطقة صناعية بالشرق الأوسط

كتائب شهداء الأقصى يعلنون مسئوليتهم عن عملية الخليل

بعد تفشيها في روسيا.. كل ما تريد معرفته حول الجمرة الخبيثة