رفع 5530 طن مخلفات صلبه ونواتج تطهير بمركز منية النصر فى الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره بشن حملة مكبره لرفع المخلفات الصلبه ونواتج التطهير بمركز منية النصر بمشاركة 7 وحدات محلية ، وذلك من خلال التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، والدكتور عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة بالمحافظة ، والدكتور عماد النجار مدير ادارة البيئة بالمحافظه ، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر .

وأشار "مختار" الي انه تم رفع 5,530 طن مخلفات صلبه ونواتج تطهير بنطاق مركز منية النصر وتم التخلص الآمن منها من خلال المدافن الصحيه ، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة المنصورة والوحدات المحلية تحت إشراف نواب رؤساء المراكز والمدن المشاركه .

وأكد " مختار " علي استمرار اعمال الحملات المكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرفع المخلفات الصلبه ونواتج التطهير وتجمعات القمامة حتي تصبح المحافظة خاليه من التركمات التاريخية ، كما أصبحت خالية تماماً من المقالب العشوائية مثل مقلب سندوب ومنية النصر والسنبلاوين والمنزلة ودكرنس وغيرهم .

كما اكد "مختار" علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من ( نبروه وبلقاس وشربين والسنبلاوين ومنيه النصر واجا وميت غمر )

والجدير بالذكر أن الحملة شارك فيها عدد 7 وحدات محلية هم ( المطريه والجماليه وميت سلسيل والكردي ودكرنس وبني عبيد والمنصوره ) وقد شملت ( رفع ناتج تطهير ترعه النزل من محطه مياه الطاهري باتجاه قريه النزل ، وناتج تطهير البحر الصغير من الكوبري الفرنساوي لقريه برمبال الجديده ، وناتج تطهير البحر الصغير الدراكسه ، علما بأنه تم الانتهاء من رفع ناتج التطهير لترعه ميت طاهر بدايه من كليه التربيه النوعيه بالمدينه حتي نهايه قريه البجلات بطول ٧ كيلو متر ) .

والجدير بالذكر أيضاً أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.