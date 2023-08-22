وزارة الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب الكاراتيه بمطار القاهرة

استقبل الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للكاراتيه بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولى بعد ختام منافسات بطولة إفريقيا للناشئين والشباب والكبار ، والتي أقيمت بدولة المغرب الشقيقة، وذلك بتكليف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستطاع المنتخب المصري للكاراتيه تحقيق 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و 15 فضية و 8 برونزيات.

توج المنتخب الأول بلقب البطولة الأفريقية للكبار بعد الحصول على 15 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و مثلهم فضية و برونزية وحيدة.

فيما أحرز منتخب الشباب والناشئين المركز الثاني ب 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 8 فضيات و 7 برونزيات.

وشهدت البطولة منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة، واستطاع أبطال مصر تصدر المنافسات بعد اقتناص 16 ميدالية فى البطولة بواقع 8 ذهبيات و 8 فضيات.

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصرى للكاراتيه، وجميع اللاعبين واللاعبات، وكامل أفراد البعثة المصرية، والأجهزة الفنية على الظهور المميز بالبطولة، والفوز ب 37 ميدالية متنوعة بجانب 16 ميدالية ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على ريادة الكاراتيه المصرية ليس فقط على الصعيد القاري وإنما على مستوى مختلف دول العالم.



قام الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بتقديم الشكر والتهنئة للاعبين مؤكدًا على أنهم بذلوا قصارى جهدهم لرفع العلم المصري وتحقيق المزيد من الميداليات.

كما قدم الدهراوي، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على دعمهم المستمر والمتواصل للاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد، أن هذه البطولة كانت احتكاك قوي للاعبين من أجل الاستعداد الجيد والتجهيز القوي لمنافسات بطولة العالم بالمجر المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.