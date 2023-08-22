اللواء حسن موسى يتسلم نادي الزمالك بحضور لجنة من وزارة الرياضة

تواجد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، في مقر القلعة البيضاء قبل قليل من أجل إتمام إجراءات تسلم النادي بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد كلفت لجنة ثلاثية مكونة من، اللواء حسن موسي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا النشاط الرياضي، بإدارة شئون النادي.

وجاء قرار وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، وذلك لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

زيزو وفتوح مستمران مع الزمالك

وأكد اللواء حسن موسى أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح مستمران مع الفريق ولن يتم التخلي عن خدماتهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وشدد موسى على أهمية الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، لعدم انهيار الفريق.