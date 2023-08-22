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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق مصطفى: الزمالك يحتاج ما لا يقل عن 7 صفقات

طارق مصطفى
طارق مصطفى

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي أن فريق الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم صفوفه بشكل كبير.

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هل تنهي استقالة مجلس الزمالك عصر الإضطرابات الإدارية في النادي؟

وقال طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق:"أوسوريو" يحتاج ما لا يقل عن 7 صفقات جديدة وأطالب رجال الأعمال الزملكاوية بدعم النادي في الفترة المقبلة وتلبية احتياجات الجهاز الفني ".


وتابع:" أرفض رحيل عبد الله جمعة وشبانة عن الزمالك لحاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم المقبل وعدم حل أزمة القيد".