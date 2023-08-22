فرح الهادي تستقبل مولودها بفستان زفاف والدكتورة خلود ترد على اتهامها بالغيرة

استقبلت الممثلة الكويتية فرح الهادي مولودها الأول من عقيل الرئيسي بعد 5 سنوات من الزواج، لتظهر في حفل استقبال المولود كالعروس بفستان زفاف، وتساندها الدكتورة خلود، والذي اتهمها البعض بغيرتها من "الهادي".

فرح الهادي وعقيل الرئيسي

الدكتورة خلود ترد على شائعة خلافها مع فرح الهادي بفيديو

وردت الدكتورة خلود على كل هذه الشائعات والتي تتضمن أنها تغير من فرح الهادي والبعض اتهمها أنها السبب في اسقاط جنين فرح مسبقًا، بظهورها في الحفل ونشرها مقطع فيديو طريف عبر التطبيق الأشهر سناب شات.

فرح الهادي والدكتورة خلود

وكانت خلود تمازح فرح الهادي لترسم خطة مستقبلية لتُزويج آدم وهو المولود الجديد لإحدى بنات خلود، لتسود الأجواء حالة من الدعابة، لتقول الدكتورة خلود موجهة حديثها لفرح الهادي: "أنا كيوت ودايما سأكون كويسة مع ابنك".

فرح الهادي في حفل استقبال مولودها

حفل استقبال مولود فرح الهادي يستضيف نجوم الخليج

وكان من أهم المشاهد في الحفل أنه حضر الكثير من فناني الخليج، ومن أبرزهم فوز الفهد، ونهى نبيل، وهبة الدري، وشيماء علي، والدكتورة خلود، وحليمة بولند، وغيرهم الكثير من الشخصيات البارزة، وكتبت فرح اسم ابنها آدم على الكثير من الديكورات الخاصة في الحفل، ووضعت على حسابها عبر تطبيق سناب شات صورة كشفت فيها أنها وضعت طفلها الأول أدم، ودعت له بحسن النبات وأن يجعله الله سبحانه وتعالي قرة عين لها ولوالده، وكتبت قائلة "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودنا آدم الرئيسي، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لنا".