مصر أولى الوجهات المفضلة لدى الإيطاليين

أكدت وكالة "تورنوج" الإيطالية أن معظم الإيطاليون يفضلون مصر كوجهة سياحية لهم لموسم صيف 2023 ، وهى فرصة مثالية لاستكشاف أماكن خارج الحدود الوطنية.

ووفقًا لمرصد السياحة المنظمة Assoviaggi Confesercenti، فقد أجرى دراسة استقصائية شملت 581 وكالة سفر، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 3.9 مليون إيطالى سيقومون برحلة خلال فصل الصيف، وذلك بفضل أنشطة وكالات السفر ومنظمى الرحلات السياحية.

ويؤكد الاستطلاع أن مصر بين الوجهات الأكثر شعبية، والتى تعد، بفضل عرضها البحرى والجولات الثقافية والرحلات البحرية على نهر النيل، الوجهة الأكثر طلبًا بين الوجهات متوسطة المدى، وفقًا لما ذكرته 87.1% من وكالات السفر.

ووفقا للاستطلاع فإن أسباب اختيار مصر كوجهة شعبية للسفر هو تقديم تجارب فريدة من نوعها لزائريها، والسفر والجولات الثقافية التى لا تنسى على طول الطرق القديمة، لاكتشاف الحضارات العظيمة يمثل هذا المزيج المثالى من الطبيعة والتاريخ والثقافة أيضًا فرصة للسائحين، مما يعطى معنى خاصًا وحميميًا لكل رحلة.

ويأمل مشغلو القطاع العودة إلى مستويات النشاط لعام 2019، ويتوقعون نموًا إجماليًا بنسبة 6.8%. وفى الفترة بين يونيو وأغسطس، من المتوقع أن يتم حجز حوالى 1.6 مليون رحلة مع وكالات السفر ومنظمى الرحلات السياحية, ومن بينها، ستشمل 1.1 مليون رحلة وجهة دولية، بينما ستكون أكثر من 500000 رحلة داخل الأراضى الإيطالية.

وتقدم شركات السياحة الإيطالية عروضا للسفر، منها إلى مصر، وأتاحت شركة سياحية إيطالية عرض للاستمتاع برحلة نيلية لمدة 8 أيام واكتشاف أهم المواقع الأثرية والأماكن الثقافية فى البلاد، حيث تبدأ الرحلة من الأقصر وأسوان، وتتضمن زيارة الأهرامات.