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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تستعرض المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، الفترة الماضية، ودور الدولة في تشجيعهم على الاستثمار في مصر، وإطلاق خارطة الاستثمار الصناعي، للتعريف بمختلف الفرص المتاحة.

 

 وأكدت وزيرة الهجرة، أننا نسعى بكل طاقتنا لوضع مصر في مكانة أفضل تليق بتاريخنا وحضارتنا، والاستفادة من موقعها الجغرافي ووفرة اليد العاملة، واعتبارا سوقًا جاذبًا للاستثمارات، مرحبة بالتعاون مع الجانب البريطاني فيما يتعلق بالتدريب المهني وتوفير فرص العمل الآمنة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وأضافت السفيرة سها جندي أن مصر تحتفي أيضا بالجاليات التي كانت تعيش على أرضها، حيث نظمت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس" مع الجانب اليوناني والقبرصي، للاحتفاء بالجاليتين اليونانية والقبرصية وأيضًا تم تنظيم فعالية مع الجالية الأرمينية.

 بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلة

كما استعرضت السفيرة سها جندي عددا من المجالات التي يمكن التنسيق والتعاون بها وتضمنت ملف تبادل الخبراء في قطاع التعليم الجامعي، وكذلك قطاعي الطب والتمريض في الجامعات والمستشفيات.

 

واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، روبرت جينريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلة. وكان اللقاء بحضورجاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير والتطوير المؤسسي.
 

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