"اهتمام الإسلام بالشباب فكرياً" ندوة دينية بالشرقية

بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان "اهتمام الإسلام بالشباب فكرياً" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الدكتور عاطف محمد شومان، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يوضح خلالها مكانة الشباب فى الإسلام ودورهم فى نهضة الأمم وبناء المجتمع ويبين خطورة مرحلة الشباب، وكيف اعتنى الإسلام بهم من خلال القرآن والسنة، ويوضح هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع الشباب .

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، قد نظمت ندوة دينية بعنوان "الإصلاح الأسري والتيسير على الشباب في نفقات الزواج ومساعدتهم في بناء الأسرة" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وقام فضيلة الدكتور سعيد عبد الدايم، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي أوضح خلالها أن الزواج من السنن الماضية التي لا حصر لمنافعه ولا نهاية لبركته ومن السنن الدائمة التي لا تنقطع خيراتها فالزواج طهارة وعفه للزوجين وصلاح للمجتمع، وأنه لابد أن يتخير الزوج الزوجة الصالحة بالخلق والدين وحسن المنبت وأن تختار المرأة ذات الدين والخلق، كما أكد علي أهمية وجوب التوسط في المهر بما ينفع الزوجة ولا يرهق الزوج، وأوضح الاثار السلبية للمغالاه في نفقات المهر والزواج علي الفرد والمجتمع.