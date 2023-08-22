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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

شرطة الاحتلال تهدم منزلا لعائلة فلسطينية في "اللد"

شرطة الإحتلال
شرطة الإحتلال

هدمت آليات سُلطات الاحتلال الإسرائيلية، وجرافاتها تحت حماية قوات من الشرطة، منزلًا مأهولًا بفلسطين يعود لعائلة أبو لبدة في مدينة اللد داخل أراضي الـ48، بحجة البناء دون ترخيص.

 

شرطة الاحتلال

وأفاد شهود عيان لـوكالة "وفا" للأنباء، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال فرضت طوقًا على المكان ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنزل قبيل تنفيذ الهدم وأثناءه، مشيرين إلى أن آليات وجرافاتها هدمت المنزل المأهول في حي المحطة، وهو مكون من طابقين، وتسكن فيه أسرتان من عائلة أبو لبدة.

 

وقال صاحب المنزل، طالب أبو لبدة، إن هذا البيت قائم من عشرات الأعوام، ولم تتم الموافقة على ترخيصه رغم كل المحاولات في المحاكم، وفي الفترة الأخيرة، تم رفض الاستئناف الذي قدمناه، مشيرًا إلى أن هذا الهدم لم يكن الأول.

 

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته “القاهرة الإخبارية”.
 

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