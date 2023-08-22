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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. 3 مواجهات في دوري يلو

بوابة الوفد الإلكترونية

يقام اليوم الثلاثاء 3 مواجهات في بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، في إطار منافسات الجولة الثانية.

وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة ستجمع العين والبكيرية في تمام الثالثة وعشرة دقائق على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، وتقام المباراة الثانية بين الباطن والصفا في السادسة إلا عشرة على استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضي.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الجبلين والقيصومة في السادسة وخمسة دقائق على ملعب الباطن.

وتتصدر 3 فرق قمة دوري يلو هم العربي والفيصلي والقادسية برصيد 6 نقاط لكل منهم.

ويتبارى 18 فريقًا في دوري يلو من أجل 3 بطاقات مؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما ستهبط الثلاثة فرق الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية.