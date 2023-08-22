اليوم.. 3 مواجهات في دوري يلو

يقام اليوم الثلاثاء 3 مواجهات في بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، في إطار منافسات الجولة الثانية.

وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة ستجمع العين والبكيرية في تمام الثالثة وعشرة دقائق على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، وتقام المباراة الثانية بين الباطن والصفا في السادسة إلا عشرة على استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضي.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الجبلين والقيصومة في السادسة وخمسة دقائق على ملعب الباطن.

وتتصدر 3 فرق قمة دوري يلو هم العربي والفيصلي والقادسية برصيد 6 نقاط لكل منهم.

ويتبارى 18 فريقًا في دوري يلو من أجل 3 بطاقات مؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما ستهبط الثلاثة فرق الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية.