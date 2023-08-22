انشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية

تستعد هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية لانشاء فرع جديد للهيئة، بناء على القرار الصادر من المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4796 لسنة 2023، بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية.

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (153) بتاريخ 2023/8/16 ومرفقاته؛ ولمقتضيات صالح العمل.

قرر وزير العدال أن الفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية يسمى «فرع الإسكندرية ثالث يختص بمباشرة الدعاوى التي تدخل في اختصاص محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، يكون مقره (2) شارع محمود عزمى - العطارين - الإسكندرية.

وفي وقت سابق نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 179 تابع ب في 16 أغسطس سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم4668 لسنة 2023، بإنشاء 3 فروع توثيق جديدة، بالبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والعلمين.

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 138 بتاريخ 8 أغسطس 2023 ومرفقاته.