التصريح بدفن جثمان عجوز أنهى حياته داخل شقته في المعصرة

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بالتصريح بدفن جثمان مسن تخلص من حياته، بمنطقة المعصرة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان.

تفاصيل العصور على جثمان عجوز أنهي حياته

كان قد تلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتحار شخص بمسكنه بعزبة كامل صدقى القبلية، بالانتقال والفحص وتم التقابل مع نجلة المتوفي، وأقرت حال قيامها بزيارة والدها للإطمئنان عليه ويدعى “م .أ”، في العقد السابع من عمره، يعمل سباك، ومقيم محل البلاغ معلقا بحبل مثبت بجنش السقف داخل غرفته وتوفي.

تبين عند فحص رجال الشرطة، أن العقار محل البلاغ مكون من ثلاث طوابق فوق الأرضي، وأن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي مكونه من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، وتبين سلامة جميع منافذ ومداخل الشقة وتواجد جميع متعلقاته الشخصية.

كما تبين أن جثمان المتوفى داخل غرفة المعيشة المواجهة لباب الشقة معلقًه بحبل غسيل من عنقه ومثبت الحبل بجنش بمنتصف الغرفة مرتديًا كامل ملابسه وأسفله منضدة صغيره و ملقى بجانبها كرسى بلاستيك.

وبسؤال نجلته أفادت بمروره بحالة نفسية سيئة بسبب مرضه بتورم الخصية وفقد السمع و أمراض الشيخوخة ووجود خلافات مع زوجته الثانية المقيمة بمنطقة الجيزة لعدم رعايتها له.