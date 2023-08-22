إجراءات أمنية مشددة على طلاب الثانوية العامة الأزهرية الدور الثانى بالإسكندرية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة الأزهرية بمدارس الإسكندرية تشديدات أمنية على اللجان وتنوعت وسائل التفتيش للطلبة ما بين تفتيش ذاتي وآخر بعصا إلكتروني وثالث عبر بوابة إلكترونية وحرص المسؤولون على منع دخول الهواتف المحمولة للجان.

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمى والأدبي، أداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023، في 4 مواد، في الإسكندرية، وسط إجراءات مشددة.

وتفقد الشيخ خميس محمد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، لجان الثانوية الأزهرية في اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، شملت لجان معهد بنين الإسكندرية وبنين سموحة النموذجى، للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية خارج وداخل اللجان.

وشدد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المتبعة وضرورة الاستعانة بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدًا أن جميع العاملين القائمين على العملية الامتحانية مهمتهم الأساسية هي توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة والتصدي للغش بكل وسائله.

ويؤدى طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحان في مادتى اللغة الأجنبية والصرف لجنة أولى وثانية، وطلاب وطالبات القسم الأدبي مادتي النحو والبلاغة لجنة أولى وثانية.

وفى سياق متصل، تفقد أحمد فؤاد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية والمشرف العام على مركز الأسئلة، لجان الامتحانات من داخل لجنة بنين الإسكندرية وبنين سموحة.