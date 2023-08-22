٦٨ جنيهًا للكيلو.. أسعار الفراخ اليوم ٢٢ أغسطس بقنا

تنشر الوفد قائمة بأسعار اللحوم البيضاء اليوم الثلاثاء، والتى تعد الأكثر إقبالًا من قبل المواطنين لدى بائعى الطيور والتى تشهد انخفاضًا ملحوظًا بأسواق محافظة قنا خلال تلك الأيام.

إذ سجل سعر كيلو الفراخ الأبيض ما بين 68 و70 جنيهًا، فى حين سجل سعر كيلو الفراخ البلدى 115 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر جوز الحمام البلدى نحو 120 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم الرومى 190 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو البط عند حاجز 125 جنيهًا.

وأوضح أحمد على بائع طيور بقنا، أن هناك انخفاضًا فى أسعار اللحوم خلال تلك الأيام فى أسعار الطيور بمختلف أنواعها، مضيفًا أن هذا الانخفاض يتراوح ما بين 6 إلى 7٪ عن سعرها عما كانت عليه فى السابق.

متمنيًا استمرار عملية هبوط الأسعار فى كل شيء خصوصًا اللحوم البيضاء التى تعد البديل الأول للحوم الحمراء مرتفعة الكلفة مقارنتًا بأسعار اللحوم البيضاء.