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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بدء فعاليات معرض نقوش فلسطين القديمة بالجامعة العربية

معرض نقوش فلسطين
معرض نقوش فلسطين

نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الثقافة وحوار الحضارات معرض نقوش فلسطين القديمة صباح اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع جمعية وساطة للعمل الشبابي بدولة فلسطين، وجمعية الحضارة العربية.

 

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معرض نقوش فلسطين يوجه رساله للعالم الي نية اسرائيل بتزوير التاريخ الفلسطيني

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ فلسطين الحضاري، وتقديم رؤية جديدة حوله بمنهجية علمية استناداً إلى الشواهد الأثرية، وفي مقدمتها النقوش والكتابات الأثرية، كما يهدف المعرض إلى تتبع تطور الأبجدية الكنعانية عبر العصور وتعزيز أهمية الموروث الحضاري للشعب الفلسطيني والاهتمام بتوعية جيل الشباب ونشر المعرفة التاريخية والحضارية الفلسطينية.

أهمية النقوش في فهم تاريخ فلسطين القديم والحديث

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن فعاليات المعرض ستتضمن ندوة حول "أهمية النقوش في فهم تاريخ فلسطين القديم والحديث"، ولا بد من خلال فعاليتنا العربية هذه أن نوجه رسالة قوية إلى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، رسالة يسمعها العالم كله توضح نية هذه القوة الغاشمة إلى تهويد القدس وتزوير تاريخنا العريق واتخاذ أساليب غير مشروعة كالسرقة والاستيلاء والطمس والتدمير وغيرها من الوسائل اللاأخلاقية لتحقيق غرضهم الدنيء لطمس الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية، وإن محاولتهم المستمرة في هذا الشأن التي بدأت منذ عام 1948 ما هي إلا تأكيداً على عدم احترام الأخر وثقافته وتاريخه، وإرسال رسالة قوية حول الموقف العربي بالتمسك بتاريخنا وحضارتنا وثقافتنا العربية.

 

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