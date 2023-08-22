أخر فرصة اليوم.. شروط وخطوات حجز وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

تصدّرت وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، أن اليوم 22 أغسطس هو آخر موعد لحجز الوحدات.

يبحث المواطنون الراغبون في حجز وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث عن شروط وخطوات التقديم لحجز الوحدات، وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم كل ما يهتم به القارئ ويبحث عنه نرصد لكم في سياق السطور التالية شروط وخطوات التقديم على وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

شروط حجز وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.

أن يكون للمتقدم أهلية التصرف في الشقة.

يمكن التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية

كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملا لأحكامه.

ألا يكون للمتقدم هو أو أحد من أسرته سابق استفادة من مشروعات الإسكان.

الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.

لا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد دون تنبيه أو انذار.

التقديم على الحجز يكون من خلال الدخول على موقع بنك الإسكان والتعمير.

التوجه إلى البنك لدفع مقدم 100 ألف جنيه للحجز، ودفع 1000 جنيه مصروفات إدارية ولا ترد في حالة سحب جدية الحجز.

خطوات التقديم لحجز وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان من هنـــــــا

تسجيل الدخول باستخدام حساب جديد

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم ومنها الاسم، الرقم القومي، العنوان، رقم التليفون والبريد الإلكتروني.

سيتم إرسال رمز التحقق إلى البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.

النقر على أرغب في التقدم، واستخراج رقم استمارة التقديم.

- تظهر أمام المتقدم صفحة تحتوي على كافة المعلومات التي أدخلها والتي يستطيع مراجعتها وتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.

ثم بعد ذلك تظهر شاشة تحتوي على بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، كالآتي (المحافظة، المدينة، المنطقة، نوع الوحدة، رقم العمارة، رقم الوحدة).

يتم عرض رقم خاص بالاستمارة، والذي يعد بمثابة رقم حساب بنكي يتم تحويل المبالغ المالية من خلاله.

النقر على تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

في حال لم تصل الرسالة التي تفيد بدفع مبلغ جدية الحجز، لا بد من التواصل مع مركز اتصالات البنك عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو على رقم 19995.