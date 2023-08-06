الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

طرح حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

موعد التقديم على شقق نزهة الأندلس:



أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي أن بداية التقديم سوف تكون اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 6/8/2023، ويستمر التقديم حتى يوم 22/8/2023.

رابط التقديم على وحدات نزهة الأندلس

وأكدت الوزارة الإسكان، أنه سيتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان: www.hdb-reservation.com.

سعر شقق نزهة الأندلس



تبلغ رسوم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع شقق المشروع، تتراوح المساحات من 130 الى 150 م2 والوحدة مكونة من صالة استقبال 2 قطعة و3 غرف نوم و2 حمام ( حمام رئیسی وحمام خاص بحجرة النوم ) ومطبخ.

وبحسب ما جاء في كراسة الشروط، فأن سعر الوحدات السكنية يبدأ من مليون و575 ألف جنيه، وترتفع الأسعار حسب الدور والمساحة ونسب التميز.



شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.

لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

الوحدات المطروحة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

كراسة شروط شقق نزهة الأندلس

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.