شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس في التجمع الثالث

طرح حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.



أعلن حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، أن إجراءات الحجز تتم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، إذْ يتم الحجز والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الحجز سيكون بالأسبقية.

موعد التقديم على شقق نزهة الأندلس:



أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن التقديم على الوحدات المطروحة مفتوح حاليًا، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 22 أغسطس الجاري.

رسوم جدية حجز مشروع نزهة الأندلس:



تبلغ رسوم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع شقق المشروع، وتبدأ مساحات الشقق من 130 حتى 150 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من 28 عمارة سكنية، وتحتوي العمارة الواحدة على جراج وبدروم ودور أرضي و5 متكرر، ويحتوي كل دور على 4 وحدات سكنية، لافتةً إلى أن أسعار الوحدات تختلف من عمارة لأخرى، وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة، ويبلغ متوسط أسعار شقق نزهة التجمع الثالث بين 1.5 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه.



شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث: