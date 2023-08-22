تنسيق الكليات 2023.. شروط التحويل من كلية إلى أخرى

تنسيق الكليات 2023.. يتساءل عدد كبير من الطلاب عن إمكانية تحويلهم من خلال الكليات مباشرة، حيث يوجد عدد كبير منهم قد يغيرون قرارهم بشأن اختيار الكلية، ويرغبون في التحويل إلى كلية أخرى.

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2023، المتقدمين للجامعات عن خطوات وشروط التحويل من كلية إلى أخرى، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

الهدف من تقليل اغتراب الطالب

وأعلن مكتب التنسيق، أن موعد بداية التحويل بين الكليات والجامعات سيكون خلال الأسبوع الجاري بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية مباشرة، موضحاً أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغترابه بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ) وهى المنطقة الجغرافية التابع لها الطالب، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

شروط تقليل الاغتراب

- التحويل لمرة واحدة فقط

- أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى من الدرجات للكلية المطلوب التحويل إليها.

- استيفاء قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات.

- النسبة المقررة لتقليل الاغتراب 10% فقط وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية "أ" فقط.

- يسمح للطالب المقبول في كلية خارج المنطقة الجغرافية التابع لها بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية "أ" فقط، دون النظر إلى الحد الأدنى لمجموع الدرجات المحدد في الكلية المطلوب التحويل إليها.

- في حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي للطالب، يتم السماح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية ما خارج النطاق الجغرافي التابع له، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في المنطقة الجغرافية التابع لها.

نظام تقليل الاغتراب

ينقسم نظام تقليل الاغتراب إلى:

- التحويل إلى كلية غير مناظرة

- التحويل إلى كلية مناظرة