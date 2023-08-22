أهمية برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة

تستهدف برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة، تعميق دور البحوث التطبيقية فى مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر، والاستفادة من الذكاء الاصطناعى وبرامج الزراعة الذكية مناخيا.

التوسع فى الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية





وتعمل برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة على التوسع فى الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية، وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعى فى المناطق الهامشية والهشة مناخيا، وإطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الرى الحديث.



ويتمثل الهدف الرئيسي للزراعة الذكية مناخيا في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة إكسترا نيوز، بعنوان: برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة.