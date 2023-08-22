يولي الكثير من المواطنين اهتمامًا بالغًا، بالفئات التي تستحق الحصول على الدعم الشهري لمعاش تكافل وكرامة، حيث قرر مجلس الوزراء في وقتٍ سابقٍ الموافقة على ضم فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة

ويمكن للمواطنين الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقًا لشروط تم وضعها لوصول الدعم لمستحقيه، والتي من بينها يجب ألا يكون المتقدم في برنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدين بالتعليم

ذوي الاحتياجات الخاصة

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي

جدير بالذكر تصرف وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي تكافل وكرامة في منتصف الشهر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار جنيه شهريًا، ويجري الصرف إلكترونيًا باستخدام بطاقة ميزة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول إلى موقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.