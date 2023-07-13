توزيع 2 طنً لحوم على أسر تكافل وكرامة بالبحر الأحمر

قام السكرتير العام المساعد بمحفظة البحر الأحمر، كمال سليمان، باستلام 2 طنًا من اللحوم، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة عن طريق مديرية التضامن في جميع مدن المحافظة، ومن المقرر أن يتم توزيع هذه اللحوم وفقًا للتوزيع التالي:

200 كيلو في مدينة رأس غارب

700 كيلو في مدينة الغردقة

200 كيلو في مدينة القصير

و100 كيلو في مدينة مرسى علم

300 كيلو في مدينة الشلاتين

300 كيلو في مدينة حلايب.

ومن جانبه أوضح عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أن توزيع صكوك الطعام سيتم عن طريق إدارات مديرية التضامن في جميع مدن محافظة البحر الاحمر

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.

توزيع اللحوم