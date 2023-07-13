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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توزيع 2 طنً لحوم على أسر تكافل وكرامة بالبحر الأحمر

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

قام السكرتير العام المساعد بمحفظة البحر الأحمر، كمال سليمان، باستلام 2 طنًا من اللحوم، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة عن طريق مديرية التضامن في جميع مدن المحافظة، ومن المقرر أن يتم توزيع هذه اللحوم وفقًا للتوزيع التالي: 

200 كيلو في مدينة رأس غارب 

700 كيلو في مدينة الغردقة

 200 كيلو في مدينة القصير

 و100 كيلو في  مدينة مرسى علم

300 كيلو في مدينة الشلاتين

300 كيلو في مدينة حلايب. 

ومن جانبه أوضح عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أن توزيع صكوك الطعام سيتم عن طريق إدارات مديرية التضامن في جميع مدن محافظة البحر الاحمر 

 وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم في هذه الظروف الصعبة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر. 

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

 

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