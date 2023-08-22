دوري أبطال أسيا.. ضربة البداية ومواجهات ساخنة في الدور التمهيدي

تنطلق ظهر اليوم الثلاثاء بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد الذي أعلن عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة ٤٠ ناديا آسيويا حيث تقام اليوم ثمان مباريات في الدور التمهيدي المؤهل لدوري المجموعات للبطول الأهم على مستوى الاندية في القارة الصفراء .

وقام الاتحاد الآسيوي كالعادة بتقسيم القارة الى قسمين : قسم شرق آسيا ويشارك منه في الدور التمهيدي ثمان اندية وقسم غرب أسيا ويشارك منه ثمان اندية ويقام بين اندية كل قسم مواجهات ذهاب واياب بنظام خروج المغلوب ليتأهل في النهاية فريقين من القسم الشرقي و فريقين من القسم الغربي الى دوري المجموعات.

ومن اهم الاندية المشاركة في مباريات الدور التمهيدي في القسم الشرقي اراوا ريدز الياباني حامل اللقب الذي لم يتمكن من التأهل كممثل لليابان في البطولة الا ان النظام الجديد للبطولة منحه بطاقة اضافية حيث سيلاقي فريق لي مان من هونج كونج الى جانب فريق شنغهاي بورت الصيني .

اما في القسم الغربي فهناك عدد من كبرى الاندية الغربية في مقدمتهم نادي النصر السعودي المتسلح بكتيبة الاعبين الذين تم التعاقد معهم في مقدمتهم السوبر ستار البرتغالي كريستيانو رونالدو والصربي بروزوفيتش وسيكون في مهمة ليست بالسهلةامام فريق اخر لديه مجموعة من النجوم وهو فريق شباب أهلي دبي الإماراتي. كما يشارك نادي العربي القطري في الدور التمهيدي بصفته وصيف دوري نجوم قطر الى جانب نادي الوكرة الذي يلعب له نجم الأهلي السابق حمدي فتحي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وايضا يتواجد نادي الشارقة الإماراتي.

وفيما يلي مباريات الدور التمهيدي الاول لبطولة دوري أبطال آسيا والتي ستقام جميعها اليوم الثلاثاء :

أنشون يونايتد ( كوريا الجنوبية ) - هاي فونج ) ( فيتنام )

اوراوا ريدز ( اليابان ) - لي مان ( هونج كونج )

زيهانج ( الصين ) - بورت ( تايلاند )

شينغهاي بورت ( الصين ) - باثوم يونايتد ( تايلاند )

الوكرة ( قطر ) - نافباهور ( أوزبكستان)

تراكتور ( أيران ) - الشارقة ( الإمارات)

النصر ( السعودية ) - شباب أهلي ( الإمارات)

العربي ( قطر ) - اجميك ( أوزبكستان)