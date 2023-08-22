تعرف على عجائب ومعجزة قول لا حول ولا قوة إلا بالله

لا حول ولا قوة إلا بالله تعتبر باب عظيم من أبواب الجنة وهي ذكر يومي لا غنى عنه لما له من عجائب كما سوف نرى في السطور القادمة:

الكثير من الناس يقوموا بترديد الحوقلة في وقت الأزمات، وهي سبب في إزالة الإحباط والهروب من اليأس إلى الأمل والفرج.

في وقت انتشار الهموم والضغوط الحياتية، تعتبر لا حول ولا قوة إلا بالله علاج ودواء، حيث ذكرت الأحاديث أنها دواء لـ 99 داء.

من يريد شكر الله فيمكنه أن يردد لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه بذلك ينسب كل نجاح وإنجاز لله سبحانه وتعالى.

لا حول ولا قوة إلا بالله تجعل الإنسان يعيش في الحقيقة ويراها ويسعى ويعمل من أجل تحقيق ما يتمنى.

الإكثار من لاحول ولا قوة إلا بالله يفتح الأبواب المغلقة ويريح القلب وينال بها الإنسان عجائب في الدنيا، بالإضافة إلى حسنات الأخرة.

هناك الكثير من الناس يرون تجارهم مع ترديد الحوقلة والالتزام بها، وأنها كان لها أثر عجيب في تفريج همومهم.

قال العلماء أن لا حول ولا قوة إلا بالله ثوابها مدخر لمن يقولها ويعمل بها ويلتزم بترديدها.



حيث أن الكنز لا يقتصر على خيرات الدنيا بل في الدنيا والأخرة، وثواب لا حول ولا قوة إلا بالله في الدنيا أنها تفرج الهم.

حيث أن الحوقلة فيها استسلام وتفويض لله، وفيها اعتراف بأنه هو القادر على كل شيء، كما أنها تجعل الإنسان يفهم أنه ليس له من أمره شيء.

أجمع العلماء على فضل لا حول ولا قوة إلا بالله في تفريج الهم وزوال الضغوط التي قد يشعر بها المرء.

وقد قال أبي هريرة عن سر لا حول ولا قوة إلا بالله أن من يقولها ستكون له دواء من 99 داء أيسرها الهم.

وورد في سنن الترمذي والحاكم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه).

