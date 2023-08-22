«الصحة» تكشف حقيقة وجود إصابات بمتحور كورونا الجديد

استعرض الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» على قناة «cbc»، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.

وشدد على أن «التكليف» إجراء تقوم به الدولة لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفًا أن التوزيع يكون بناءً على الأعلى مجموعًا، وبعد انتهاء حركة التكليف والتوزيع وفقًا المجموعة، نصل لمرحلة لأصحاب الأعذار، الذين لديهم موانع ما، وهي معترف بها، والتي تسمح بالتقدم لحركة التكليف على الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن هناك عجز في الأطباء البشريين، وهذا ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

وذكر أن الفيروسات تتحور باستمرار، واللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لفيروس كورونا، مضيفًا: «لم يثبت حتى اللحظة وجود إصابات بالمتحور الجديد لكورونا في مصر».

