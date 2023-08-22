أهلي جدة السعودي يعرض 32 مليون يورو لضم بطل مونديال 2022

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب أهلي جدة السعودي من التعاقد النجم الأرجنتيني رودريجو دي باول، لاعب وسط فريق أتليتكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، إن إدارة النادي السعودي عرضت 32 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل ضم اللاعب بعد مفاوضات طويلة بين الناديين هذا الشهر"، مشيرا أن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين.

ولفت فابريزيو إلى أن "مقترح العقد تم إرساله إلى اللاعب في معسكر النادي، حيث ينتظر الطرفان موافقة اللاعب من أجل استكمال المفاوضات".

وتشهد الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات هائلة، خاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.

يأتي ذلك بعد أيام من تقديم نادي "الهلال" لاعبه الجديد البرازيلي نيمار، الذي التحق بمجموعة من النجوم على غرار رونالدو وبنزيمة، إثر صفقات كلّفت السعودية، التي تشهد منذ وصول الأمير محمد بن سلمان، لولاية العهد انفتاحا غير مسبوق.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي "الهلال" و"النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.